PC/SE participa do 3º Congresso Internacional de Desastres em Massa na Bahia

28/08/18 - 12:34:14

O evento contou com a participação de profissionais da saúde, peritos criminais e das forças da segurança pública

Peritos do Estado de Sergipe participaram do 3º Congresso Internacional de Desastres em Massa na Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana (FAMFS), na Bahia.

O evento, que foi realizado de 23 a 25 de agosto, tratou de temas relacionados ao atendimento e identificação de vítimas de desastres envolvendo produtos perigosos (QBRN-Químicos, Biológicos, Radioativos Nucleares) e contou com a participação de profissionais da saúde, peritos nacionais e internacionais, psicólogos forenses, forças armadas e auxiliares.

Do Estado de Sergipe, nove peritos criminais participaram das atividades, sendo três do Instituto Médico Legal (IML), dois do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) e quatro da Criminalística.

Para Suzana Maciel, perita criminal do IML e participante do congresso, foi de suma importância a participação no treinamento porque, além de trazer preparação e aprendizados, trouxe perspectivas e incentivos para a perícia do estado.

“Nós aprendemos como a perícia vai atuar e isso será aplicado na nossa rotina, porque até então o nosso objetivo é criar um grupo aqui em Sergipe de Peritos para atuar em perícias de desastres em massa. Então, esse grupo vai continuar, vai criar seu protocolo de trabalho e nós peritos de sergipe estaremos preparados para esses eventos”, disse a perita criminal.

O encerramento do congresso foi marcado por um grande simulado de ataque terrorista. Ação que contou com ampla cobertura da imprensa estadual e colaboração direta dos participantes que puderam colocar em prática todas as orientações obtidas durante o evento.

Fonte e foto SSP/SE