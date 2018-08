JACKSON VAI TER QUE EXPLICAR QUAIS OS PREFEITOS PRATICARAM “MALANDRAGEM”

28/08/18 - 08:46:22

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) será acionado judicialmente pela prefeita de Japaratuba, Lara Moura (PSC) por conta de suas declarações em entrevista à rádio Juventude FM, quando ele afirmou que “tem muita malandragem” em contratos do transporte escolar envolvendo prefeitos.

Segundo Jackson, “há uma imoralidade tão grande por parte de alguns prefeitos. Se amanhã me apertar, eu vou dizer o que esses prefeitos fazem com o dinheiro do transporte escolar”, disse Jackson.

Jackson Barreto não informou quem seriam os prefeitos que teriam praticado a “malandragem” e por conta disso, a prefeita Lara Moura informou que ela e pelo menos cinco prefeitos vão acioná-lo na justiça para que ele possa apontar quem são os prefeitos que praticaram a “malandragem”.