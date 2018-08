Seminário eSocial para MPEs; evento será realizado em Aracaju

28/08/18 - 11:52:36

Entender melhor sobre análise de pontos críticos, regras de preenchimento, cruzamento fiscais, saúde e segurança no trabalho, dentre outros temas. Essa é a proposta do Seminário eSocial para Micro e Pequenas Empresas, que acontecerá dias 4 e 5 de setembro no NB Hotéis, localizado no Bairro Jardins, das 8h às 17h.

O palestrante será Fabio João Rodrigues, advogado em São Paulo (OAB/SP nº 247.668), que atua desde 1995 em relações trabalhistas e sindicais. Consultor jurídico-empresarial

nas áreas trabalhista e previdenciária, Fabio Rodrigues é pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho (PUC/SP) e especialista em legislação trabalhista e previdenciária, com forte atuação em folha de pagamento, questões tributárias, análise de riscos e obrigações acessórias, além de assessoria na implantação do eSocial em grandes players de mercado.

Durante o Seminário o Facilitador fará uma introdução ao eSocial e abordará temas como as recentes alterações e destaques da nova versão, visão geral dos eventos, principais impactos, eSocial x EFD – REINF.

Os empreendedores sergipanos que quiserem participar as inscrições podem ser feitas no portal do Sebrae em Sergipe www.se.sebrae.com.br , informações pelo 0800 570 0800, contato na sede do Sebrae com a Geice Ellen, telefone (79) 2106-7735.

Por Bruno Leonel