VEREADOR LAMENTA QUE GOVERNO JUDICIALIZE A SAÚDE EM SERGIPE

28/08/18 - 12:27:52

por Luciana Gonçalves

O vereador Elber Batalha (PSB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira, 28.09, para falar sobre a crise existente no setor da saúde em Sergipe.

Segundo o parlamentar, é assustador a situação de frangalhos que deixaram a saúde pública chegar. “A saúde em Sergipe, por mais de uma década, serviu de trampolim político para que pessoas se tornassem políticos, como se a Secretaria de Saúde fosse um degrau inevitável para que se galgasse o cargo de deputado federal. Fazendo com que, a saúde da população ficasse em último plano nas prioridades da pasta”, lamentou.

Elber relatou também casos que envolvem a judicialização da saúde pública. De acordo com o vereador, que também é Defensor Público e fez parte do núcleo da Saúde Pública da Defensoria de Sergipe, o Estado de Sergipe não cumpre as ações judiciais relacionadas à saúde. “Uma pessoa doente em situação gravíssima, que precisa de um medicamento de urgência e ingressa com uma ação para conseguí-lo, o juiz dá liminar com 24h, o governador e o procurador de justiça são intimados para darem o medicamento e eles não cumprem! Isso faz com que o processo volte, o Defensor Público faça o sequestro nas contas do Estado, que é um prejuízo imensurável, já que o valor do medicamento sai com valor de balcão de farmácia para que o Estado compre”, explicou.

O oposicionista ressalvou que a gestão passada da Prefeitura de Aracaju fez um núcleo de discussão com a Defensoria Pública em relação a questão dos medicamentos. “Uma das poucas coisas sensatas da gestão passada. Houve uma economia na Prefeitura anualmente de mais de quatro milhões de reais, apenas porque abriu o diálogo entre o Núcleo da Saúde do Município, a Defensoria Pública e o Judiciário. No entanto, o governo do estado não demonstra nenhum interesse em nada. É vergonhosa a relação do governo com a saúde da população”, pontuou.

Foto César de Oliveira