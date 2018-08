VEREADOR SEU MARCOS PEDE TRANSPARÊNCIA NO USO DE MÍDIAS

28/08/18 - 16:54:07

por Marta Costa

“Devo o meu mandato ao povo que me elegeu. Quero ser avaliado pelos aracajuanos e não por nenhum parlamentar”, foi com esse discurso que o vereador Seu Marcos ( PHS) repudiou a intenção da postagem feita na última quinta-feira, 23 , por uma vereadora em suas mídias sociais.

De acordo com ele, a publicação feita pela vereadora em seu instagram insinuava que todos os vereadores não trabalham pelo povo e que apenas os parlamentares filiados ao partido dela (Rede) que cumpriam com as normativas do Legislativo. “Quero aqui deixar registrado que não devo o meu mandato a nenhum vereador. E se vão dizer que os vereadores não trabalham e chegam atrasados, que cite os nomes dos mesmos. Não se pode colocar todos numa vala comum. Sou o parlamentar que menos falta nesta Casa. Exijo respeito”, reforçou.

Ainda de acordo com Seu Marcos, ao não citar quem seriam os parlamentares não assíduos, a vereadora foi injusta e antiética. “Sabemos que o trabalho do vereador não é apenas em Plenário, muitos têm reuniões com as comunidades e com outros setores. Por isso, alguns não conseguem chegar pontualmente, mas se não quer falar os nomes, melhor nem abrir a boca. Não admito ser desrespeitado por nenhum colega. O povo não é bobo. Ele cobra de seus representantes, e quem não fizer, que responda depois”, afirmou.

O vereador ainda ressaltou os mecanismos usados pelos legisladores para defender projetos que favorecem as camadas mais populares . “Quando a senhora viajou para Tobias Barreto, a mesma pediu para retirar o quórum com medo do projeto, naquela situação, não corresse o risco de não ser aprovado. É normal. Temos que defender o povo mesmo. Mas não aceito ser colocado em vala comum. Sou um dos vereadores que mais teve projetos aprovados nesta legislatura, mas não posso dizer que os outros parlamentares não trabalham”, frisou.