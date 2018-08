MULHER QUE TERIA SIDO ESTUPRADA POR RADIALISTA ESTÁ ABALADA, DIZ EMÍLIA

28/08/18 - 15:16:55

Depois do vereador cabo Amintas afirmar que “caso do radialista suspeito de agressão seguida de estupro pode ser abafado”, foi a vez da vereadora Emília Corrêa se pronunciar sobre o assunto, onde o radialista George Magalhães está sendo acusado por uma funcionária de um condomínio de ter sido vitima de estupro que teria sido praticado por ele.

Em seu pronunciamento na Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira, 28, a vereadora Emília Corrêa disse que está acompanhando o caso de perto e que “dificilmente uma mulher acusa sem motivos. Contra prova não há muito argumento. Quando uma mulher é agredida, todas nós nos sentimos agredidas”, afirmou a vereadora.

Ainda durante o seu pronunciamento, a vereadora disse que “senhores eu não poderia deixar de tocar num assunto que ganhou a mídia sergipana e brasileira. Quando a mulher faz, denuncia, a gente incentiva e a mulher deve denunciar, não interessa se é radialista, médico, advogado, é preciso denunciar e eu quero me solidarizar a essa mulher”, disse.

A vereadora informou ainda que está entrando em contato “com a colega advogada pra conversar e a gente não vai admitir isso. Seja quem quer que for. Se o radialista acusado é George Magalhães, ainda é cedo para dizer porque está no inicio das investigações, mas se lá na frente for comprovado, precisa ser punido sim”, afirmou a vereadora.

Emília encerrou dizendo que “a advogada da vitima disse que ela está muito abalada e muitos exames estão sendo feitos e contra prova não haverá argumento”.