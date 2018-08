VF QUESTIONA: EXISTE IRRESPONSABILIDADE MAIOR QUE ATRASAR SALÁRIOS?

28/08/18 - 06:36:25

“E existe irresponsabilidade maior que atrasar o salário dos servidores”, questiona Valadares Filho

O candidato ao governo do estado, Valadares Filho (PSB-SE), reagiu as declarações feitas pelo atual governador Belivaldo Chagas durante entrevista em uma emissora de rádio na manhã desta segunda-feira (27).

Para Valadares, o governador é o responsável pelo atraso de salário dos servidores e não faz ideia de como resolver o problema. “Para o desgoverno que aí está, é irresponsabilidade dizer que vou pagar os salários em dia. E existe irresponsabilidade maior que atrasar o salário dos servidores”, questionou. “Essa declaração mostra que, com certeza, não será Belivaldo quem resolverá os problemas de Sergipe, que aliás, foram criados pelo governo dele – Jackson/Belivaldo”, criticou.

No ponto de vista do candidato, somente uma gestão moderna e eficiente conseguirá promover a verdadeira mudança. “Mais uma prova de que este é o governo do atraso, que pratica a velha política, nomeia cabos eleitorais em troca de votos e não prioriza o servidor. Se ele não sabe como fazer para pagar os salários em dia, eu sei. E vou mostrar quando for eleito governador”, garantiu Valadares Filho.

