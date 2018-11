ADEMA TRANQUILIZA A POPULAÇÃO PARA A QUALIDADE DA ÁGUA DAS PRAIAS SERGIPANAS

02/11/18 - 06:53:39

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), através do seu diretor-presidente, Dr. Gilvan Dias, tranquiliza a população Sergipana para a qualidade da água das praias em todo estado que estão liberadas para banho. O órgão realizou laudos extras nesta quinta-feira, após o aparecimento de caixas misteriosas no local.

“Nós da Adema realizamos todas as semanas nas praias de Aracaju exames da água, para informar se o polígamo analisado está liberado para banho; já nas praias do Abais é feito de 15 em 15 dias, mas por conta deste acontecido fizemos essa semana e podemos tranquilizar a população que as praias estão próprias pra banho conforme laudos”, afirmou Gilvan Dias.

As caixas apareceram no início da semana no litoral do Nordeste. Em Sergipe, foram encontrados pelo menos cinco caixas, com 100 quilos cada, três delas na Praia do Abaís. Uma avaliação da Agência do Meio Ambiente de Pernambuco apontou que as caixas são, na verdade, defensa de navios, usados para aliviar o impacto das embarcações nos terminais marítimos, mas a Polícia Federal continua com as investigações.

“Nós recebemos a informação que no Oceanário tinha um pacote desse, nossa equipe chegou lá e constatou. Esta mesma equipe fez buscas no litoral Sul e encontrou mais quatro, sendo uma na Praia do Mosqueiro, em Aracaju; e três na Praia do Abaís, em Estância. Qualquer avaliação agora é precipitada, é preciso ter uma análise minuciosa para conhecer o que são estas caixas e os responsáveis por jogar na água”, afirmou Gilvan Dias, diretor-presidente da Adema.

Ascom/João Áquila