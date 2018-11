PLENO DO TJ/SE ELEGE MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019/2021

02/11/18 - 08:07:53

Em sessão extraordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe elegeu nesta quinta-feira (01), os Desembargadores que vão compor a Mesa Diretora para o biênio 2019-2021. Eleitos por aclamação, o Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho assumirá a Presidência, o Desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite a Vice-Presidência e a Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva será a Corregedora-Geral da Justiça.

“Agradeço aos colegas a confiança pela minha condução à Presidência. É uma honra e satisfação, cumulada com as responsabilidades que o cargo exige. Temos a tradição de continuidade nos trabalhos desenvolvidos por todos os presidentes. Na minha gestão haverá continuação e respeito ao Planejamento Estratégico, bem como aos projetos e programas que contribuem para que o TJSE seja reconhecido como um dos melhores do país, além do destaque à priorização do 1º Grau de jurisdição. Sei que vou contar com a colaboração do Des. Alberto Romeu na Vice-Presidência, da Desª Elvira na Corregedoria e de todo o colegiado, que sempre se preocupa com o melhor para o Judiciário sergipano”, comentou o Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, que será empossado no cargo no primeiro dia útil de fevereiro de 2019.

O Presidente do TJSE, Desembargador Cezário Siqueira Neto, registrou que a Corte, com a eleição por aclamação, mantém a tradição de entendimento entre os colegas. “O Des. Osório está de parabéns e a Presidência já está disponível para iniciar a transição”, afirmou.

O Desembargador Alberto Romeu disse que o trabalho em equipe continua para fazer cada vez mais um Judiciário forte e dignificar a sociedade do Estado de Sergipe. A Desembargadora Elvira Maria Silva, atual Ouvidora Geral do TJSE, agradeceu a confiança e afirmou que dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria.

O Desembargador Luiz Mendonça foi eleito, também por aclamação, e assumirá a Ouvidoria-Geral. “A Ouvidoria é um importante instrumento na interface entre a sociedade e o Judiciário. O TJSE continuará a escutar bem os seus jurisdicionados”, explicou.

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Após a eleição da Mesa Diretora e do novo Ouvidor, o Desembargador José dos Anjos foi escolhido como novo membro do Tribunal Regional Eleitoral, em substituição ao Desembargador Ricardo Múcio de Abreu Lima. “Agradeço aos colegas pela indicação. Compor a Corte eleitoral é uma tarefa que engrandece a trajetória profissional do magistrado. Espero que Deus me ilumine e inspire para com sabedoria seguir com o excelente trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral”, ponderou.

Escola Judicial de Sergipe (Ejuse)

A Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), voltada para o aprimoramento de magistrados e servidores do TJSE, será dirigida pela Desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, eleita também por aclamação. “Tentarei manter o mesmo nível da Escola, sempre com o auxílio de todos os colegas. Quero enaltecer o trabalho excepcional realizado pelos Desembargadores Roberto Porto, Cezário Siqueira Neto, Osório Ramos Filho e de todos que dirigiram a Escola, que é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)”, ressaltou a nova Diretora.

Fonte e foto TJ/SE