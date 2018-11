PM INICIA “OPERAÇÃO FINADOS” NAS RODOVIAS QUE CORTAM O ESTADO

Com o objetivo de prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes nas Rodovias sergipanas, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), inicia na manhã desta sexta-feira (02) a Operação Finados.

As ações devem prevalecer até as últimas horas do domingo (04) e, neste período, será intensificado o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, como também, a fiscalização a infrações de trânsito.

O BPRv recomenda que os motoristas que irão trafegar pelas rodovias estaduais tomem as seguintes medidas de segurança:

Revise seu veículo antes de pegar a estrada.

Use sempre o cinto de segurança.

Respeite o limite de velocidade.

Somente ultrapasse com segurança e em local permitido.

Se beber, não dirija.

Ascom PM