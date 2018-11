Belivaldo: quem quiser falar de eleições de 2020 e 2022 que tome outro rumo

03/11/18 - 21:50:51

O governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) deixou bem claro e sem rodeios, neste sábado (03), ao chegar em Simão Dias, durante rápida conversa com o Faxaju Online, que quem quiser tratar já agora das eleições municipais de 2020, ou das eleições ao Governo em 2024, “favor tomar outro rumo”.

Neste momento, uma semana depois de um pleito acirrado, “não é momento passa”. Segundo ainda o governador, a preocupação neste momento é com Sergipe e quem quiser se somar a Belivaldo para trabalhar duro pelo Estado, neste momento de reestruturação do Governo “será bem aceito”.

Belivaldo disse que tudo terá o momento certo para conversa e agora é hora de fechar as contas do atual Governo, para que se possa iniciar um novo período de mudanças e definições para o Estado que a partir de primeiro de janeiro traçará novos rumos e iniciará o processo de mudanças.

Belivaldo chegou a Simão Dias neste sábado (03) pela manha e retorna a Aracaju na segunda-feira (05) cedo, para reiniciar o seu trabalho, junto à equipe técnica, com o objetivo de cumprir todas as metas do Estado, com o mesmo rigor de quem tivesse passando o Governo para outro nome.