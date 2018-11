Bob Esponja, um dos maiores ladrões de carros, é preso pela Polícia Militar

03/11/18 - 14:39:34

Um homem conhecido como “Bob Esponja”, um dos maiores ladrões de carros do estado, foi preso no inicio da manhã deste sábado (03) nas proximidades da ponte que liga os municípios de Aracaju a Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo cabo Vargas são de que “Bob Esponja” seria responsável por mais de 20 roubos de veículos no estado e somente a guarnição Tático 82, comandada pelo militar, já o prendeu três vezes.

Desta vez José Flávio, o Bob Esponja como é conhecido, foi preso após colidir o veículo em que estava, um HB20 de placas QKM 3448, de cor vermelha, em um poste no bairro Industrial. A guarnição que estava nas proximidades, flagrou o momento do acidente e após consulta, foi constatado que a placa do veículo não corresponde com o número do chassi, o que terminou com sua prisão e a apreensão do veículo que ficou parcialmente destruído.

O cabo Vargas conversou com o radialista Alex Carvalho, no Comando Geral, da Rádio Jornal e disse que “só minha guarnição já prendeu esse elemento três vezes, além de outras guarnições que também já o prenderam. Espero que agora ele fique por um bom tempo preso”, disse o cabo. Ainda segundo o militar, Bob Esponja estaria em fuga no momento da prisão.

As informações e foto são do radialista Alex Carvalho

Munir Darrage