DIA DE FINADOS: PMA GARANTE COMODIDADE AOS VISITANTES

Quem visitou os cemitérios públicos da capital nesta sexta-feira, 2, Dia de Finados, se deparou com uma estrutura pensada especialmente para garantir maior conforto e bem-estar para aqueles que foram homenagear os seus entes queridos. Para isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), disponibilizou toldos, cadeiras e banheiros químicos nos locais de visitação, onde missas são celebradas no feriado.

Para quem foi homenagear os amigos ou familiares falecidos, o momento foi de recordação. A dona de casa Ângela dos Santos, foi visitar o túmulo da sua mãe no São João Batista e destacou a limpeza e organização do espaço. “Eu acho ótima a estrutura que a Prefeitura oferece. Costumo chegar cedo para comprar flores e assisti a missa para fazer minhas orações em memória daqueles que já se foram e encontrei tudo limpo e organizado”, destacou.

Antes do início da missa realizada no cemitério, a aposentada Maria Áurea Costa elogiou a estrutura fornecida. “É muito bom participar das celebrações com mais conforto”, comentou em tom de satisfação a aposentada.

A Diretoria de Espaços Públicos, estima que os cemitérios municipais São João Batista, no bairro Ponto Novo, Helena Bandeira, na Atalaia, e o ABC, no Jardins, recebam cerca de 10 mil visitantes durante todo o dia. Por isso, para permitir uma melhor fluidez dentro dos locais de visitação, e organização dos espaços públicos, equipes estão fiscalizando a venda de produtos como velas, flores e planos funerários. Além disso, a empresa municipal manterá agentes de limpeza no cemitério São João Batista, por ser o local com maior fluxo de pessoas e, consequentemente, com mais produção de resíduos.

