“EDVALDO TAMBÉM FOI UM GRANDE VENCEDOR DESTA ELEIÇÃO”

03/11/18 - 06:00:50

O mês de novembro chega a Sergipe trazendo as respostas da população em relação ao momento político que vive o estado. No último domingo, 28, o atual governador Belivaldo Chagas (PSD) foi reeleito, no segundo turno, com a confiança de 64,72% dos votos válidos. A vitória com uma margem de mais 300 mil votos frente ao seu oponente, Valadares Filho (PSB), foi especialmente expressiva na capital, onde foi apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e conseguiu a liderança em ambos os turnos.

Os aracajuanos mostram sua preferência pelo projeto capitaneado pelo candidato à reeleição de maneira reiterada. No primeiro turno, ele conquistou 87.039 dos 266.933 votos válidos, assumindo a liderança com 32,61%. No segundo turno, viu a confiança avançar para 147.099 dos 275.286 possíveis, ou seja, 53,43%, alcançando a maioria definitiva entre os moradores da capital.

A indicação dupla de preferência não causou surpresa ao líder do Executivo na Câmara de Vereadores de Aracaju, Vinicius Porto (DEM). Para o representante de Edvaldo no parlamento, a vitória da coligação está relacionada com a atuação do prefeito da capital, evidenciada na votação expressiva de Belivaldo em Aracaju. “Quando Edvaldo começou a fazer campanha para o governador Belivaldo, ele estava em 3° lugar. Muitos não acreditavam, mas o prefeito começou o trabalho, conversou com os vereadores, líderes da nossa cidade e fomos para a rua pedir voto. A receptividade foi extraordinária, participamos de várias caminhadas, carreatas, reuniões e em todas elas nós sentimos o crescimento de Belivaldo aqui na cidade. No primeiro turno, saímos na frente, fomos os mais votados e repetimos no segundo turno, isso se deve a liderança, a coordenação do prefeito Edvaldo Nogueira, que foi também um grande vencedor dessas eleições”.

O resultado do pleito fortalece politicamente o prefeito Edvaldo Nogueira dentro do grupo, além de servir como uma resposta da população em relação à suas ações no comando da Prefeitura de Aracaju. “Se o prefeito não fosse bem avaliado, o seu candidato teria uma derrota esmagadora, haja vista que o governador disputou a eleição contra o candidato da última eleição para prefeito que é Valadares Filho. A campanha passada foi muito acirrada, logo foi a figura do prefeito Edvaldo que fez com que o gelo fosse quebrado, que nosso adversário não tenha alcançado um grande crescimento e que Belivaldo tenha vencido no primeiro e segundo turno. Ele está colhendo os resultados de sua gestão”, ressalta o vereador Vinicius Porto.

Trabalho conjunto

Passadas as eleições, o governador Belivaldo Chagas e o prefeito Edvaldo Nogueira dirigiram-se para Brasília onde estiveram reunidos, na terça e quarta-feiras, 30 e 31, com a bancada federal de Sergipe. O assunto foram as emendas orçamentárias que deverão ser liberadas em 2019. Ambos foram atendidos em seus pleitos. Assim, uma emenda impositiva no valor de R$ 69 milhões será destinada para a educação estadual e outra de R$ 20 milhões será disponibilizada à saúde municipal.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga