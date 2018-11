“Gordinho do Povo” impulsiona informações policiais nas redes sociais

03/11/18 - 08:41:20

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, tornou as redes sociais um dos meios de maior informações das redes sociais.

O trabalho de Gordinho do Povo se iniciou há cerca de dois anos quando criou um grupo de WhatsApp e uma página no Faceboock e começou a divulgar noticias policiais e quase sempre, com exclusividade, já que ganhou credibilidade divulgando informações concretas.

A prova de que conquistou esse novo meio de comunicação, foi resultado das eleições, quando conseguiu mais de mil votos, sendo cerca de 800 somente em Aracaju. Sem estrutura financeira e sem apoio, Gordinho do Povo, com atitudes e ações coerentes, foi para luta e com sucesso, conseguiu emplacar seu nome.

Hoje, com mais de 10 mil seguidores, o blogueiro é um dos mais ativos, já que divulga as informações policiais praticamente em tempo real. Isso fez com que, inclusive, sites de noticias e blogs o acompanhassem seu trabalho para obter as informações e transformá-las em noticias.