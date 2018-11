MEMORIAL Pe. LEON GREGÓRIO É ENTREGUE À POPULAÇÃO GLORIENSE

03/11/18 - 06:59:58

A Academia Gloriense de Letras (AGL), prestes a completar seis anos de fundação marcados por intensas atividades, presenteou a população de Nossa Senhora da Glória com a inauguração do Memorial Pe. Leon Gregório na noite da última segunda-feira, 29/10/18. O memorial reúne o acervo do padre belga que desenvolveu notório papel sacerdotal e humanístico neste município, e a AGL será a guardiã dessa memória, como bem afirmou o presidente da academia, Lucas Lamonier.

Todos os glorienses reconhecem a importância de Pe. Gregório para o desenvolvimento da Capital do Sertão e são gratos pelo seu trabalho junto à camada popular, zelando pelo bem estar físico, psicológico e espiritual de seu rebanho. O seu legado é expressado através de palavras, gestos e ações por pessoas que conviveram e conheceram o missionário da humildade.

É com alegria que a AGL disponibiliza a todos os cidadãos/cidadãs glorienses este espaço que servirá para futuras pesquisas e também para expor e guardar a memória deste cidadão belgloriense.

A inauguração do Memorial traz a público uma exposição sobre a infância de Pe. Leon Gregório, a partir do material coletado pela acadêmica e atual Vice-Presidente da AGL, Cacia Valeria de Rezende. Durante três meses, o espaço estará aberto para visitação, agendada previamente com o presidente da AGL, Lucas Lamonier.

Na ocasião, o Presidente da AGL agradeceu ao Prefeito Francisco Carlos Nogueira Nascimento – na cerimônia, representado pela Vice-Prefeita, Adriana – pela cessão do espaço que acolhe o Memorial e agradeceu também ao Pároco de Nossa Senhora da Glória, Mons. Oldair Francisco Carvalho das Virgens, e ao Bispo Diocesano de Propriá, Dom Vitor Agnaldo de Menezes, representados pelo Pe. Gildo, pela cessão do acervo do homenageado.

Assim, a AGL cumpre mais uma das suas funções sociais e convida a todos os glorienses a visitarem este espaço guardião da memória desse notório cidadão, justo e coerente com suas ações, querido por todos, e que fez do amor ao próximo sua grande missão.

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Diretor de Projetos e Eventos da AGL