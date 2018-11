DETRAN/SE REALIZA O MAIOR LEILÃO VEÍCULOS DIAS 9, 10 E 30/11

Nos dias 9, 10 e 30 de novembro será realizada a 52ª edição do Leilão de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). O evento, que é a maior edição já realizada pela autarquia, acontece a partir das 8h30, no pátio da empresa Barradas e Queiroz, empresa concessionária, localizado na BR-101, KM-94, município de Nossa Senhora do Socorro. Nesta edição estão sendo disponibilizados 1.278 bens, entre 99 carros e 1.179 motos, sendo 814 sucatas e 464 recuperáveis.

Os veículos a serem leiloados poderão ser visitados no pátio da empresa Barradas e Queiroz, sempre no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Entretanto, devido à grande quantidade de veículos disponibilizados, a visitação será separada por lotes: de 5 a 8 de novembro, a visitação estará disponível apenas para os lotes nº 001 ao 900; de 26 a 29 de novembro, a visitação estará disponível para os lotes nº 901 ao 1400.

A visitação será organizada em turmas de até 20 pessoas por um período de no máximo 30 minutos de duração, sob acompanhamento dos funcionários da Empresa Barradas & Queiroz. Os interessados poderão ainda visualizar fotos e descrições de cada lote a partir desta segunda-feira, 29, pelo site: www.barradasequeiroz.com.br.

Para as duas modalidades do leilão – presencial e eletrônica –, é necessário que a pessoa realize o cadastro no site da organizadora do evento. Depois de concluído o cadastramento, será enviado um e-mail de confirmação, acompanhado de uma senha de acesso ao sistema on-line da empresa. A liberação definitiva do cadastro para participação nos leilões somente será efetivada após o envio dos seguintes documentos: para pessoa física – RG, CPF ou CNH e comprovante de residência atual; para pessoa jurídica – CNPJ, contrato social e última alteração ou declaração de firma individual, RG, CPF ou CNH do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica.

