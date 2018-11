GOVERNO REVITALIZA SINALIZAÇÃO NA SE-270 LOURIVAL BATISTA

Com a finalidade de reforçar a segurança de motoristas que trafegam pela Rodovia Lourival Baptista (SE-270), O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e o Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária (DER) revitalizou a sinalização vertical e horizontal da Rodovia Lourival Batista.

Foram revitalizadas a sinalização de toda à sua extensão, 72km, passando pelo município de Salgado, povoado Colônia Treze, Lagarto, Simão Dias e finalizando na divisa com o estado da Bahia, município de Paripiranga.

“O trabalho de revitalização consiste em manter as rodovias estaduais em perfeitas condições de uso com o intuito de reforçar a sinalização em todo o trecho da importante via. Esse trabalho preventivo é feito devido ao desgaste da sinalização com o tempo”, explica Valmor Barbosa, Secretário de Infraestrutura.

Rodovia

A Rodovia Lourival Baptista (SE-270), cuja conclusão do serviço ocorreu no final de 2010, é uma rodovia de ligação da região Centro-Sul do estado, interliga as cidades de Salgado, Lagarto e Simão Dias e é a principal via de acesso desses municípios à capital.

Fonte e foto assessoria