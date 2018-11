“BOB ESPONJA” GANHA LIBERDADE EM MENOS DE 24 APÓS SER PRESO

05/11/18 - 10:38:09

Preso duas vezes em menos de um mês por roubo de veículos, José Flávio de Góes Júnior, o “Bob Esponja”, como é conhecido, ganhou liberdade após audiência de custódia ocorrida neste domingo (04).

A audiência aconteceu na Sala de Audiência do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, presidida pelo juiz plantonista Luiz Eduardo Araújo Portela, com representação do Ministério Público e Defensoria Pública.

Após a prisão, o delegado arbitrou uma fiança no valor de R$ 4 mil que não foi paga.

“Bob Esponja”, segundo informações policiais, é um dos maiores ladrões de carros do estado, foi preso no inicio da manhã deste sábado (03) nas proximidades da ponte que liga os municípios de Aracaju a Barra dos Coqueiros.

Segundo informações da polícia, ele seria responsável por mais de 20 roubos de veículos no estado e somente a guarnição Tático 82, da PM já o prendeu três vezes.

A audiência aconteceu na Sala de Audiência do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, presidida pelo juiz plantonista Luiz Eduardo Araújo Portela, com representação do Ministério Público e Defensoria Pública.

Com informações do radialista Alex Carvalho