DIRETOR PRESIDENTE DA ADEMA FALA SOBRE BALNEABILIDADE

05/11/18 - 05:40:08

Na manhã deste domingo, 4, o Diretor-Presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Dr. Gilvan Dias, concedeu entrevista sobre a questão da balneabilidade das praias Sergipana, principalmente após o aparecimento de caixas misteriosas no litoral Nordestino.

“Posso afirmar a toda população sergipana que toda a costa Sergipana, em especial nossas maravilhosas praias, permanecem próprias para o banho. Realizamos todas as semanas coleta e exame da água nas Praias de Aracaju e Barra dos Coqueiros, e quinzenalmente nas praias da região sul, a exemplo a praia do Abais; e quinzenalmente, nas praias norte, a exemplo da Praia de Pirambu, além de fazermos também através em datas intercaladas do mesmo laboratório da ADEMA exame da água do rio São Francisco, atendendo a Resolução 274/2000 do CONAMA”, afirmou Gilvan Dias, Diretor-Presidente da ADEMA.

O Diretor-Presidente ainda informou que no site da ADEMA http://www.adema.se.gov.br/ encontra-se disponível informações sobre cada Praia e pontos que foram coletado e analisado as águas.

Ainda sobre possível aparecimentos de caixas nas praias sergipana disponibilizou a população o número de contato com o Órgão (3198-7150), e pede a população que se deparando com quaisquer objeto estranho informe ao órgão e não manipule tal material.

Ascom/João Áquila