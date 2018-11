Fábio Meireles pede e ruas do Loteamento Recanto da Jaqueira são pavimentadas

Moradores reconhecem o trabalho sério feito pelo parlamentar em defesa das comunidades

Moradores do Loteamento Recanto da Jaqueira, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Aracaju destacam o trabalho do vereador Fábio Meireles em favor da comunidade. O parlamentar, que é morador da redondeza, desde que assumiu o mandato tem atuado junto à Prefeitura de Aracaju para garantir dignidade aos cidadãos que residem nessas localidades e que sempre foram esquecidos pelo poder público.

Através das Indicações números 3390/2017, 3391/2017 e 3388/2017, apresentadas à mesa diretora da Câmara Municipal de Aracaju e acolhidas pelos demais parlamentares, Fábio pediu drenagem e pavimentações em algumas ruas da área, como a A, B, I e M.

Através da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) as ações já foram realizadas e a população já começa a se sentir confortável e mais tranquila para transitar pelas ruas que estavam em péssimas condições há muito tempo. “Essa era uma área intransitável, mas hoje, graças a Deus, conseguimos fazer com a população tenha mais dignidade e possa circular pelas ruas sem dificuldades. O acesso ficou bem mais fácil”, disse Fábio.

A percepção do vereador é confirmada pelo morador José Bomfim dos Santos. “Por aqui não passava um carro, sequer. Hoje, entra com facilidade. A viatura da polícia, por exemplo, agora entra e sai várias vezes, fazendo com que nos sintamos mais seguros”, revelou, ao confessar que Fábio “sempre olhou para a nossa comunidade, dando voz aos moradores que estavam esquecidos. Só ele que fez alguma coisa por nós”.

