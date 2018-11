FELIZOLA SE REÚNE COM REPRESENTANTES DOS SERVIDORES

05/11/18 - 13:53:58

Secretário-chefe da Casa Civil se reúne com representantes dos servidores da Administração, Contabilidade e Economia

O secretário de Estado da Casa Civil, José Carlos Felizola, recebeu no fim da manhã desta segunda-feira (05), uma comissão de representantes de profissionais de Administração, Contabilidade e Economia. A pauta da reunião foi o reajuste do piso dos servidores públicos estaduais destas três áreas.

“Viemos pleitear com o secretário Felizola que seja revisto o piso salarial dos servidores públicos que hoje atuam nessas áreas no Estado para se adequar ao novo piso que foi revisto para algumas outras categorias, em 2014. Em torno de 54 funcionários públicos atuam nessas áreas em Sergipe e seriam agraciados com a equiparação”, revelou o presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), Sidney Vasconcelos Andrade.

De acordo com Andrade, a comissão ficou satisfeita com o diálogo com o secretário-chefe da Casa Civil de Sergipe. “Fomos bem recebidos por ele, vamos protocolar essa solicitação e contamos com o apoio do nosso secretário”, destacou.

Segundo Felizola, o Estado vai analisar o pedido da comissão e avaliar o que pode ser feito para atender a solicitação apresentada.

