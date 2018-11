Festival das Flores de Holambra reverte renda para APAE de Aracaju

05/11/18 - 10:00:48

No período de 08 a 18 deste mês, Aracaju sedia o 8º Festival das Flores de Holambra na Praça General Valadão, centro da capital. Parte da renda será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A parceria entre a instituição e a organização do evento vai proporcionar além de um auxílio financeiro para a APAE, a participação de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e das suas famílias durante a realização do festival.

Com entrada gratuita, o festival colocará à venda mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais como orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, tuias, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais.

As plantas serão vendidas a preços populares, a partir de R$ 5,00 e os clientes receberão orientações sobre cuidados com o cultivo e desenvolvimento das flores.

O evento

O festival surgiu na cidade de Holambra, situada em São Paulo. Com pouco mais de 15 mil habitantes, o local concentra a maior produção de flores ornamentais do país.

O evento é realizado nas principais cidades e capitais do Brasil e tradicionalmente conta com um grande público de várias idades atraído pela beleza e colorido das flores.

Durante os 11 dias de realização do festival, são esperados mais de 30 mil visitantes no evento, que tem como objetivo trazer o colorido da natureza pra dentro da cidade e poder ofertar aos sergipanos um contato mais próximo com as flores!

INFORMAÇÕES

Data: 08 a 18 de novembro

Horário: 8h as 18h

Local: Praça General Valadão (em frente ao Hotel Palace e Banco do Brasil – Centro de Aracaju)

Foto divulgação

Por Kátia Azevedo