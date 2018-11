Guarda Municipal de Maruim recupera veículo roubado

05/11/18 - 09:48:21

Por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (5), a Guarda do Municipal de Maruim recuperou um veículo roubado, que estava abandonado na estrada de acesso ao Povoado Pedra Branca, em Maruim/SE.

A equipe plantonista formada pelo inspetor Valtenisson Viana, o supervisor Mateus Mafra, e o GM Manoel recebeu denúncia anônima, que identificou o veículo GM/Corsa Wind 2001 prata, 4 portas, de placa policial KKN 6206, de Aracaju/SE abandonado na estrada rural.

De acordo com o supervisor Mateus Mafra, o veículo foi encontrado sem estepe, som e bateria. Além disso, os documentos pessoais da vítima, também estavam no interior do veículo. “Adotaremos os procedimentos padrões para este caso. O veículo será encaminhado à delegacia de Maruim e a vítima já foi comunicada”, informou o supervisor da Guarda Municipal de Maruim.

Fonte e foto assessoria