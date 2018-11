JOVEM DE 23 ANOS MORRE AFOGADO EM UMA BARRAGEM

05/11/18 - 06:41:59

Um rapaz de 23 anos identificado como José Lucas Alves Santos, morreu afogada na tarde deste domingo (04) em uma barragem no município de Tobias Barreto.

As informações são de que Anderson participava de uma pescaria em companhia de um irmão e do cunhado quando resolver nadar com a tarrafa amarrada à cintura. O jovem teria cansado e acabou afundando e embora o irmão e cunhado tentaram salvá-lo, mas não houve tempo e ele acabou morrendo afogado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e já foi liberado para o sepultamento.

Com informações do radialista Anderson Silva