NAT oferece 610 vagas para Oficinas de Qualificação Profissional

05/11/18 - 13:12:52

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Inclusão Social (Seidh), inicia nesta terça-feira, 06, as inscrições para as Oficinas Qualificação Profissional. Para o mês de novembro, serão oferecidas 610 vagas para as seis oficinas e três cursos que acontecerão no auditório do NAT e no laboratório de informática do Espaço Cuidar Bugio. As inscrições são gratuitas.

A primeira aula acontece no dia nove de novembro, no auditório do NAT, com a oficina de Liderança e Desenvolvimento de Equipe. Já os demais cursos de curta duração serão: ‘A nova Legislação Trabalhista’ (13/11), ‘Educação Previdenciária’ (14/11), ‘Design de Sobrancelhas’ (19/11) e ‘Segurança Alimentar – Manipulação de Alimentos’ (20/11).

Já o Espaço Cuidar Bugio receberá a primeira turma de Informática Básica de 12 a 16 de novembro. A segunda turma acontecerá de 26 a 30/11. O Espaço também receberá turmas de Informática Intermediária, de 19 a 23/11.

De acordo com a coordenadora estadual do Trabalho e Emprego da Seidh, Sandra Magna Rezende, as Oficinas de Qualificação Profissional de novembro encerram o ciclo de capacitações gratuitas realizado desde o início de 2018.

“De fevereiro até agora, o NAT já qualificou 7.334 pessoas, o que tem colaborado com inserção no mercado de trabalho. Afinal, o mercado está cada vez mais exigente, sempre buscando profissionais capacitados. Todos os participantes recebem certificado ao final do curso”, pontuou.

As inscrições podem ser realizadas na sede do NAT, no setor de Qualificação Profissional, localizado na sede da Seidh, à rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José. O telefone para mais informações é (79) 3233-4869.

Fonte e foto assessoria