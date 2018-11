Novembro Azul e a prevenção do câncer de próstata – O MP de Sergipe apoia essa causa

Depois de o mês de outubro ser marcado pela campanha de conscientização para prevenção do câncer de mama, conhecida como “Outubro Rosa”, agora é a vez dos homens se cuidarem. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem, pois no dia 17 é o Dia Mundial de Combate a esse tipo da doença. A ideia é quebrar preconceitos em relação aos exames preventivos.

Entre as ações de apoio à campanha “Novembro Azul”, a Procuradoria-Geral de Justiça iluminará a fachada do prédio de cor azul, distribuirá cartazes e divulgará posts nas redes sociais da Instituição para conscientizar os homens da importância dos exames preventivos e falam sobre os sintomas mais comuns da doença.

Saiba mais sobre o câncer de próstata

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer.

A próstata é uma glândula que só o homem possui, localizada na parte baixa do abdômen. Situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz cerca de 70% do sêmen, e representa um papel fundamental na fertilidade masculina.

Os sintomas mais comuns da doença são: dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames necessários. Uma alimentação saudável, atividade física, diminuição do consumo de álcool e de cigarro ajudam a reduzir o risco do câncer.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens com 45 anos de idade ou mais façam um exame de próstata anualmente, o que compreende o toque retal e o PSA. Segundo especialistas, o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro exame, como o ultrassom, por exemplo.

