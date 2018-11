NOVO DEFENSOR GERAL DA DPE TOMA POSSE NESTA TERÇA-FEIRA

05/11/18 - 13:06:20

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE) empossa nesta terça-feira, 6, às 17h, no cargo de Defensor Público Geral do Estado, o defensor público José Leó de Carvalho Neto, que assume o mandato para o biênio 2018/2020. A cerimônia acontecerá no Auditório do Ministério Público do Estado (MPE), localizado na Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, bairro Capucho, em Aracaju.

José Leó Neto é natural de Aracaju/Sergipe, formado em Direito pela Universidade Tiradentes (UNIT) e pós-graduado pela Master Federal Law do Rio de Janeiro. É filho de um dos renomados jornalistas e radialistas do Estado, José Leó de Carvalho Filho e da agente policial aposentada, Vera Lúcia Porto.

Trajetória profissional – Com pouco tempo de formado, foi advogado da Universidade Tiradentes (UNIT) e logo após coordenador do Escritório Modelo da referida instituição. Ocupou o cargo de coordenador do curso de Direito da UNIT Estância e professor universitário do curso de Direito no Pólo Aracaju. Foi Delegado de Polícia, mas escolheu integrar o quadro de Defensores Públicos ao passar em um concurso público. Sempre atuou na área criminal, sendo Defensor Público das Comarcas de Itabaiana, São Cristóvão e na 4ª Vara Criminal de Aracaju. Foi membro do Conselho Superior por dois mandatos e defensor público auxiliar no Gabinete do Defensor Público Geral, Jesus Jairo Almeida de Lacerda quando Subdefensor Geral e Defensor Geral. Atualmente é lotado no Juizado Criminal de Violência Doméstica e membro do Núcleo de Flagrante Delito e Acompanhamento a Presos Provisórios. Foi escolhido por maioria dos membros do Conselho para o cargo de Subdefensor Geral para o Biênio 2016/2018.

Presenças confirmadas – A cerimônia de posse contará com a presença do Governador do Estado, Belivaldo Chagas; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo; procurador geral do Ministério Público do Estado, José Rony Almeida; presidente do Tribunal de Justiça, Cezário Siqueira Neto; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Henri Clay Andrade e demais autoridades.

Por Débora Matos

Foto assessoria