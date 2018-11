Onyx diz que o momento é de “muito trabalho” e não de dar entrevistas

O suplente de Onyx é Washington Coração Valente, ex-jogador do Fluminense, que é do PDT do Rio Grande do Sul. No segundo turno, o PDT afirmou que daria “apoio crítico” ao adversário de Bolsonaro, Fernando Haddad (PT).

A cobertura de imprensa do governo de transição, no CCBB, que fica a menos de 8 km da Esplanada dos Ministérios, ainda está indefinida. Jornalistas ainda não foram autorizados a entrar sequer na área de estacionamento do local.