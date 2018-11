PC PRENDE ACUSADO DE ESTUPRO NO BAIRRO COROA DO MEIO

05/11/18 - 16:40:42

Até o momento, duas vítimas já foram comprovadas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vulneráveis (Deacav), prendeu João Fagundes dos Santos Neto, 55 anos, acusado pelo crime de estupro de vulnerável. A apreensão ocorreu no dia 22 de outubro no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana.

Segundo a delegada Roberta Fortes, era constante a presença de crianças e adolescentes dentro da casa do acusado. Após denúncia feita por um familiar de umas das vítimas, os policiais iniciaram buscas. Na residência do acusado, foram encontrados vários doces e vídeo games, que seriam usados para atrair as crianças.

Ainda segundo a delegada, duas vítimas já foram comprovadas. No momento da prisão, o homem estava em casa com um adolescente de 12 anos, que negou ter sido vítima de abuso. O homem não possuía passagem criminal.

Diante dos fatos, o acusado apreendido foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana, onde permanece à disposição da justiça.

Fonte e foto SSP/SE