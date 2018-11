Renatinho de Propriá: “Eu tenho fé que Propriá voltará a ser próspera”

05/11/18 - 13:47:39

Em ampla entrevista concedida na tarde desta segunda-feira, 05/10, na Xodó FM em Propriá, ao na estreia do programa Jornal da Xodó Edição Local, o ex-prefeito Renatinho de Propriá fez agradecimentos pelos votos colhidos em toda região do Baixo São Francisco pela vitória de Belivaldo Chagas, analisou o quadro do Estado e ainda a nível de Brasil. Em relação ao trabalho político, feito para angariar votos, ele afirmou: “O povo de Propriá sabe quem pediu votos sem usar de artifícios, sem prometer cargos públicos, nem pedir que funcionários fossem para as caminhadas ou forçados ao voto.” Nesse sentido a análise é de que ele refere-se à quem mantém em suas mãos cargos de chefia no Estado.

Ao radialista Kleber Braga, entrevistado, Renatinho reforçou o que tem dito a respeito de Belivaldo Chagas no sentido de que acredita que o Governador reeleito fará um grande trabalho em todo Estado de Sergipe e que, tanto Propriá como todo o Baixo São Francisco terá uma atenção especial de Belivaldo. Em relação aos candidatos eleitos que ele apoiou, no caso de Deputado Estadual Federal e Senador, Renatinho afirmou que estará pedindo toda atenção por sua terra e povo.

Comedido, Renatinho não fez menção às eleições municipais de 2020 afirmando apenas que pedirá muito por Propriá. Ele deu exemplo sobre o Hospital, o Centro de Especialidades e o CEO, as reformas de várias escolas do Estado por Jackson Barreto e que Belivaldo dará continuidade.

Finalizando Renatinho afirmou que Propriá precisa voltar a crescer, ser próspera, gerar emprego e renda para seu povo. “Um dos maiores problemas do Município é a falta de prosperidade da população. Precisamos transformar Propriá numa cidade próspera onde o povo não precise buscar empregos fora.” Ele ainda pontou que têm fé em Rogério Carvalho, Fábio Mitidiere, Zezinho Sobral e Eliane Aquino nesse sentido.

Por Adeval Marques

Foto: Xodó FM