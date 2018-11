SÃO CRISTÓVÃO VAI RECEBER CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

05/11/18 - 06:05:28

A décima quarta audiência do Projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc) está marcada para o dia 5 de novembro. O evento ocorrerá às 8h, no Auditório do Ministério Público do Estado de Sergipe, localizado na Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, nº 505 – Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju (SE).

No evento, o gestor de São Cristóvão vai expor as políticas educacionais que têm sido e que serão aplicadas para o cumprimento do pacto pela educação no município. A audiência é aberta ao público interessado.

Durante o evento o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, receberá o “Certificado de Boas Práticas”, pelos relevantes serviços prestados à educação, cujas medidas aprimoram com a qualidade do ensino no município.

Fonte e foto assessoria