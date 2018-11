MÁRCIO: QUEM NOMEIA É ELE, MAS TODOS SABEM RESULTADO DAS URNAS

06/11/18 - 10:18:57

A afirmação de Márcio Macedo foi sobre a possibilidade de o PT ocupar secretarias no governo de Belivaldo Chagas. Ele diz que o partido foi decisivo na eleição do governador

O candidato a deputado federal e que embora tenha obtido mais votos que três deputados eleitos e não assumiu, Márcio Macedo (PT), deixou um recado claro na manhã desta terça-feira (06), ao afirmar que o Partido dos Trabalhadores “teve uma votação expressiva e saiu muito fortalecido deste pleito eleitoral mesmo com todo cerco político”, disse Márcio.

Durante a entrevista que concedeu ao jornal da Xodó, Márcio Macedo afirmou que o PT foi decisivo na eleição do governador eleito Belivaldo Chagas (PSD) e que isso ficou demonstrado com sua votação, além do senador eleito, Rogério Carvalho.

Sobre um possível rompimento com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Márcio disse que “algumas pessoas mudam o foco da minha fala e polemizam, mas é preciso entender que nosso partido nunca esteve morto. Não há rompimento, mas nós vamos discutir a participação do PT no próximo pleito”, afirmou.

Ele aproveitou para dizer que não está discutindo cargos no governo do estado, já que a atribuição de nomeações é do governador. “Não estou discutindo as eleições de 2020 ou cargos no governo de Belivaldo. Quem nomeia é ele. Mas ninguém pode me privar de destacar o que as urnas apontaram”, comentou, deixando claro entender que o PT poderá assumir secretarias.

Sobre a eleição em 2016, onde ele defendeu o nome de Edvaldo Nogueira, Márcio disse que não vetou o nome de Zezinho Sobral, mas que teria defendido o nome do prefeito e que nunca exigiu cargos na PMA. “O Zezinho é meu amigo, a decisão foi apenas política, onde optamos por um projeto que nos contemplava”, explicou.

Foto assessoria