ARACAJU CONQUISTA 1º LUGAR EM AVALIAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

06/11/18 - 13:58:12

O trabalho realizado com seriedade e compromisso pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vem rendendo frutos. Um exemplo disso foi que o município de Aracaju conquistou o primeiro lugar no Edital de Chamamento Público – Agenda Mais Acesso, Cuidado, Informação e Respeito à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde (MS).

No edital, foram inscritas 540 propostas de todo Brasil, e a proposta da SMS ficou na primeira colocação entre os municípios de “porte 1”, que são aqueles acima de 501 mil habitantes. Com isso, Aracaju vai receber o recurso de R$ 250 mil.

A proposta da SMS teve como tema a saúde sexual e saúde reprodutiva (SSSR), que objetiva promover a qualificação da atenção à saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres, em todos os ciclos de vida, com ou sem deficiência, com o propósito de ampliar o acesso à promoção da saúde e redução de indicadores de morbimortalidade.

“Isso mostra a responsabilidade que a SMS tem, porque foram avaliados vários critérios para a classificação desses municípios. Termos ficado na primeira colocação demonstra que o trabalho da gestão está correto, como a qualificação da atenção à saúde da mulher, da criança e de outros grupos. Este resultado representa também o reconhecimento do MS de que nossas estruturas são adequadas para executar o nosso plano de ação, por isso a garantia do envio do recurso”, enfatizou a coordenadora de Programas de Atenção à Saúde da SMS, Cristiani Ludmila Borges.

Estrutura

A SMS dispõe de estrutura de unidades básicas de saúde, unidades hospitalares, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centros de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), polos do Programa da Academia da Cidade, entre outros. “E também temos profissionais comprometidos com o Sistema Único de Saúde (SUS) de Aracaju. Isso tudo fez com que fôssemos contemplados”, complementou Ludmila.

Na avaliação do MS, Aracaju obteve 29 pontos e disputou com os municípios de Ananindeua (PA) que teve 28 pontos; Feira de Santana (BA), também com 28 pontos; Contagem (MG), com 26 e Jaboatão dos Guararapes (PE), com 25.

Saúde Sexual e Reprodutiva

Com o resultado positivo da avaliação do MS, o objetivo maior do projeto da SMS é qualificar a Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva no município. “Isso significa o direito que as pessoas têm de ter acesso a orientações e ao insumos para que possam decidir espontaneamente como elas querem gerir a sua vida sexual; se desejam ter filhos ou não, se querem usar algum método contraceptivo. Nada é imposto”, esclareceu a coordenadora.

No projeto da SMS, também está inserida a responsabilidade do homem. “Não podemos mais responsabilizar só a mulher. Existe a questão da paternidade com responsabilidade. Trabalharemos com os diversos grupos, desde o adolescente, o jovem e o adulto, ao idoso, porque este grupo ainda tem a saúde sexual ativa”, destacou.

O recurso deve chegar no início do próximo ano e será investido em diversas atividades. Inicialmente, será realizada a atualização dos profissionais de saúde para que possam acolher e orientar melhor as pessoas para engravidarem quando desejarem.

“Também vamos fazer campanhas educativas para poder informar à população sobre o uso do dispositivo intrauterino (DIU), por exemplo. Temos diversos métodos contraceptivos disponíveis nas unidades e o DIU é um método pouco usado aqui em Aracaju e em Sergipe. Pretendemos desmistificar o que é este método e clarear os benefícios do DIU para que mais mulheres possam aderir”, exemplificou Cristiani.

Também serão realizados seminários com usuários de todas os ciclos de vida e qualificação da assistência ao parto.

Agenda 2030

O Brasil assumiu o compromisso de implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, elaborada no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Alguns dos objetivos que constam nesta lista são:

– Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar;

– Promover a informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais;

– Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos.

