CAIXA COMUNICA O RESULTADO DE SELEÇÃO DE VICE-PRESIDENTES

06/11/18 - 16:52:36

Segundo ciclo do processo já foi iniciado e abrangerá mais quatro vice-presidências

A CAIXA informa que foi finalizado o primeiro ciclo do processo seletivo para cargos da alta administração, com a escolha de quatro novos executivos para assumir as vice-presidências de Governo, de Fundos de Governo e Loterias, de Habitação e Corporativo do banco. Os cargos foram definidos por meio de seleção pública coordenada por headhunters da Russel Reynolds, empresa internacionalmente reconhecida por realizar o recrutamento e seleção de CEOs (Chief Executive Officer). Iniciado em agosto de 2018 em cumprimento ao disposto no Estatuto da CAIXA (artigos 15 a 19), o novo modelo é fruto do aprimoramento da política interna de seleção e de sucessão, que visa apresentar diretrizes claras para o provimento de funções gratificadas, fortalecendo ainda mais a governança do banco. Atualmente, todas as funções técnicas e de gestão são providas por meio de processo seletivo.

Para a vice-presidência de Governo, foi selecionado o bacharel em Economia, João Carlos Gonçalves da Silva. Formado pela PUC de São Paulo, o novo vice-presidente da CAIXA também possui especialização em Administração Financeira pela USP e em 2018 atuou como Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (SPDA). Assumirá a vice-presidência do Corporativo o também economista João Eduardo de Assis Pacheco. O novo vice-presidente do banco também possui MBA Executivo pelo Coppead/ UFRJ, além de 32 anos de experiência no Mercado Financeiro, com vivência na execução de projetos organizacionais.

Roberto Barros Barreto, admitido no banco em setembro de 1981, foi o executivo escolhido para a vice-presidência de Fundo de Governos e Loterias. O empregado CAIXA iniciou sua trajetória na empresa atuando em áreas responsáveis por produtos e serviços bancários, processos administrativos e especializados. É administrador, pós-graduado em Gestão de Seguros, Previdência Privada e Capitalização, com MBA em Gestão Empresarial. Ocupa o cargo de diretor executivo de Serviços de Governo desde 2011. Outro funcionário do banco também escolhido no processo foi Jair Luiz Mahl. O novo vice-presidente de Habitação da CAIXA é graduado em Administração de Empresas, Pós-Graduado em Controladoria e em Gestão Pública, e especialista em Gerenciamento e Gestão Financeira em Mercado de Capitais. Trabalha na CAIXA desde 1990, tendo atuado na rede de atendimento e em diversas áreas negociais. Desde 2016 é diretor de Reestruturação de Operações e Novos Negócios de Grandes Clientes, área responsável pela negociação de soluções para os maiores clientes da CAIXA.

Os novos vice-presidentes foram eleitos pelo Conselho de Administração da CAIXA em reunião realizada 1º de novembro de 2018.

Seleção de vice-presidentes:

O segundo ciclo do processo seletivo já está em andamento. Nessa nova etapa, os cargos escolhidos serão para as vice-presidências de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, de Logística e Operações, de Produtos de Varejo e de Tecnologia da Informação. Poderão se inscrever, até o dia 19 de novembro, candidatos internos e candidatos externos que atendam aos requisitos de participação e não possuam impedimentos previstos em lei. Candidatos que participaram do primeiro ciclo poderão concorrer no atual, escolhendo apenas uma vice-presidência para participação. O processo continuará sendo conduzido pela Russell Reynolds.

Mais informações: http://www.caixa.gov.br/ selecaovp2

Assessoria de Imprensa da CAIXA