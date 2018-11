Eles só pensam nelas

06/11/18 - 08:01:50

Tire o cavalinho da chuva quem estiver pensando que a maioria dos políticos está preocupada com os problemas do povo. Eles só têm cabeça para as eleições municipais do distante 2020. O palanque do pleito deste ano ainda não foi desarmado e já tem gente pensando em comandar a Prefeitura de Aracaju. O olho espichado de alguns petistas para a cadeira do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) o fez reagir com firmeza. Segundo o comunista, quem tentar falar com ele sobre política antes de junho de 2020 encontrará a porta fechada. Este fato deixa claro como boa parte dos nossos políticos está se lixando para problemas como insegurança, crise da saúde, falência da educação, precariedade do transporte público, etcétera e tal. Quando muito, eles vão defender que os governantes de plantão façam remendos aqui e acolá, para iludir o cidadão e conquistar os votos dos ingênuos, com a promessa de que 2020 será bem melhor. Pra eles, é claro!

Presidente de novo

E o desembargador Osório de Araújo Ramos Filho presidirá pela segunda vez o Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 2012, ele assumiu a presidência do TJ por oito meses, em substituição ao desembargador José Alves Neto, aposentado ao completar 70 anos de idade. Agora, o experiente magistrado foi eleito para comandar o Judiciário no biênio 2019-2021. A solenidade de posse da nova mesa diretora do TJ está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2019. Boa sorte!

Tá com peninha

É bom os passageiros dos ônibus da Grande Aracaju irem se preparando, pois o preço da passagem deve aumentar. O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não esconde a simpatia pelo pedido de reajuste da tarifa. Penalizado com a situação financeira das empresas, o comunista lembra que o valor da passagem (R$ 3,50) está congelado há um ano e quatro meses. Apesar do péssimo serviço prestado à população, as concessionárias querem elevar a tarifa para exagerados R$ 4,44. Homem, vôte!

Boquinha

O ex-treinador do Itabaiana, Washington Coração Valente (PDT-RS), será deputado federal até o final de janeiro próximo. Residente em Aracaju, ele substituiu o gaúcho Onyx Lorenzoni (DEM), que se afastou da Câmara para tomar posse como ministro extraordinário. Surpreso com a convocação para substituir o demista, o ex-jogador afirmou que estará alinhado às pautas defendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Então, tá!

Preferida da PF

A superintendente da Polícia Federal em Sergipe, Erika Marena, poderá assumir a chefia da PF na gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Segundo o jornalista Murilo Ramos, do portal da Revista Época, a moça foi a mais votada numa lista tríplice preparada pela Associação de Delegados da PF. Ademais, Erika conhece Moro há muito tempo, tendo sido peça importante para a deflagração da operação Lava-Jato.

Prepare o bolso

O gás de cozinha está 8,5% mais caro desde zero hora de hoje. Os constantes reajustes no preço do GLP contribuem para elevar os custos de negócios que têm o produto entre seus principais insumos. E entre as famílias de baixa renda já é comum a substituição do gás de cozinha pelo velho fogão à lenha. Um absurdo!

Sem medo

A bandidagem perdeu mesmo o medo da Polícia. Melhor exemplo está alí no bairro Grageru, zona sul de Aracaju: enquanto militares assistem TV no posto policial instalado na praça onde acontece a feira livre, a malandragem fuma maconha abertamente na quadra de esporte, localizada ao lado do “alojamento” da PM. Misericórdia!

Há vagas

E o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) pretende substituir os auxiliares interinos. Ele espera indicar, até o final deste ano, titulares para as Secretarias de Governo, Indústria e Turismo, Controladoria Geral, Procuradoria e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. Portanto, se você está desempregado e possui força política, pode colocar o nome à disposição do prefeito. Marminino!

Só quer ajudar

Engana-se quem pensa que o ex-candidato a governador de Sergipe, João Tarantella (PSL), está de olho em cargos federais no governo do aliado Jair Bolsonaro. Entrevistado pelo Jornal da Cidade, Tarantella disse que seu papel é “continuar ajudando ele, fiscalizando, cobrando”. E João acrescenta: “Se tiver algum cargo federal em Sergipe tratando mal a população vou procurar saber o porquê para dar solução”. Ah, bom!

Livres para voar

Apreendidos em Lagarto, cerca de 70 pássaros foram colocados em liberdade. A apreensão foi feita pelo Batalhão de Polícia Ambiental e técnicos da Adema. Quem quiser denunciar cativeiros de animais pode telefonar para o número (79) 3198-7190. É crime engaiolar animais silvestres sem a devida autorização dos órgãos ambientais. Em sendo condenado, o infrator pode cumprir pena de seis meses e um ano de detenção, além de ter que pagar multa de R$ 500 por espécime. Crendeuspai!

