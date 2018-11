PROPRIÁ: INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES ASSUSTA MORADORES

06/11/18 - 07:37:01

A Defesa Civil de Propriá foi acionada na tarde desta segunda-feira (05) para combater um incêndio de grande proporções no município de Propriá.

As primeiras informações são de que o fogo se iniciou nas margens do Rio São Francisco, próximo ao bares da Prainha da Adutora. entre os Municípios de Propriá e Telha. Antônio Souza, Secretário Municipal da Defesa Civil, informou que assim que a informação foi checada, teve inicio todas as medidas a fim de conter as chamas de grandes proporções.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Propriá e de Aracaju foram acionados, além da Prefeitura de Telha que também enviou equipamentos. Ainda segundo Secretário, o incêndio gerou grande prejuízo para o meio ambiente, principalmente prejuízos financeiros para agricultores da região.

A ação foi Coordenada por Joe Oliveira que é o atual Coordenador da Defesa Civil de Propriá que destacou que esse desastre ambiental foi de grandes proporções gerando um dando imenso para a fauna e flora da região, além da devastação que causou em uma plantação de manguezal, localizado dentro da Fazenda Jundiaí.

Além da participação da Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Obras de Propriá, funcionários da Fazenda e do apoio, o empresário José João colocou seus funcionários e equipamentos para conter as chamas e evitar que o desastre ambiental fosse ainda maior.

Após ter realizado inspeção e orientações aos proprietários e arrendatários do empreendimento, as equipe do Corpo de Bombeiros Militar dera, por encerradas as operações na localidade.

A Defesa Civil de Propriá deixa o alerta para que turistas e nativos da região que fazem acampamentos nas margens do Rio, como também pescadores locais evitem de ascender fogueiras e ainda dispensar no meio ambiente qualquer coisa que venha a ocasionar e ou contribuir para um possível início de incêndio, considerando que a região nessa época do ano enfrenta um grande período de estiagem. Os números de telefones 153 e 33221919 estão à disposição de toda a população.

Informações e foto Defesa Civil de Propriá