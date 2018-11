MAIS UM MICRO ÔNIBUS É ASSALTADO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

06/11/18 - 06:00:16

Mais um ônibus que faz linha intermunicipal foi assaltado no interior do estado

Na noite desta segunda-feira (05), um micro-ônibus da Coopertalse que faz a linha Aracaju-Itaporanga D´Ajuda foi assaltado na BR 101, nas proximidades do Povoado Pai André em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por passageiros são de que uma jovem que viajava no ônibus pediu para descer em um ponto do povoado Pai André e assim que o motorista parou, bandidos armados entraram e renderam o motorista e os passageiros,

Em seguida, já de posse dos pertences das vitimas, os marginais desceram e fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.

Qualquer informação sobre os suspeitos ligar para o 190 e 181.

Informações e foto grupo da Equipe Calibre da notícia