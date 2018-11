Mais uma edição do Mundo SENAI acontece em Sergipe

06/11/18 - 09:08:51

Com o objetivo de mostrar a comunidade toda modernidade, inovação e evolução constante do ensino profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que é realizado anualmente o Mundo SENAI. Durante dois dias as escolas do SENAI do Brasil abrem as portas das suas unidades para receber alunos do ensino médio, empresários e comunidade em geral para esclarecer dúvidas e conhecer mais sobre a maior instituição de Educação Profissional da América Latina.

O evento é gratuito e aqui em Sergipe será realizado nos dias 08 e 09 de novembro, das 08h00 às 17h00, nas unidades Aracaju e Estância. A programação conta com palestras gratuitas, visitas a laboratórios e oficinas para demonstrar as práticas das profissões industriais, e as melhores e mais acessíveis formações técnicas do Brasil.

Uma oportunidade de explorar ainda mais o mundo industrial, conhecer os projetos inovadores da instituição e buscar orientação profissional completa. Saiba mais através da plataforma mundosenai.com.br ou pelo telefone 3249-7466.

Unicom/FIES