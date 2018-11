Manuel Marcos crítica falta de segurança pública em Aracaju

06/11/18 - 13:34:15

por Abrahão Crispim

Durante a 91ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju na manhã desta terça-feira, 6, o vereador Manuel Marcos (PSDB) lamentou que hospitais, igrejas ou postos de saúde precisem da presença de seguranças para funcionar por causa da violência.

O parlamentar afirmou que a Guarda Municipal de Aracaju tem exercido um importante papel na luta contra a insegurança, o que não é aceito pelo comando da PM. “Vivemos em uma insegurança na cidade. A GMA pode e deve dar apoio e nos trazer mais segurança, mas por causa de politicagem, não permitem e quem perde com isso é a população”, afirmou.

O parlamentar cobrou do secretário da Segurança Pública, ações concretas para diminuir a violência em todo o Estado. “Sei que não é culpa do secretário, mas está na hora de agir com rigor para impedir que os bandidos continuem tomando conta da cidade”, pediu.Foto: Gilton Rosas