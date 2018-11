Polícia Civil prende em Socorro fugitivo do Presídio de Areia Branca

06/11/18 - 14:06:56

O infrator estava foragido há três anos

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu na manhã desta terça-feira, 5, na Rua 33, do conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro, Márcio Lourenço dos Santos, de 45 anos, que foragiu do Presídio de Areia Branca há três anos atrás.

Após denúncia anônima, via telefone 181, a polícia chegou à localização de Márcio, que foi detido dentro da própria residência. O fugitivo não reagiu à presença policial, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana, para ser colocado à disposição da Justiça posteriormente.

Entenda o caso

Segundo o delegado Thiago Leandro, do Depatri, Márcio Lourenço dos Santos cumpria pena pelo crime de roubo, no regime semi aberto, no Presídio de Areia Branca, e, após uma saída, ocorrida há cerca de três anos, fugiu e não mais retornou. Desde então, a polícia buscava pistas do infrator. O delegado solicita que a população continue utilizando o Disque Denúncia 181, da Polícia Civil.

Assessoria de Comunicação Social da SSP/SE