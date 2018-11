Reunião sobre o Pnatrans acontece amanhã na sede do Detran/SE

06/11/18 - 16:01:35

Na manhã dessa quarta-feira, 7, às 8:00 hs, na sala de reuniões da presidência do Detran/SE, acontecerá uma reunião envolvendo os órgãos responsáveis pelo trânsito no estado de Sergipe, quando será discutido o objetivo do Pnatrans, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, criado pela Lei 13.614 de 11 de janeiro de 2018, que tem como objetivo reduzir em 50% o número de lesões e óbitos ocorridos no trânsito em todo país.

As representantes do Ministério das Cidades, Bárbara Andrade e Sabrina Silva, consultoras responsáveis pelo levantamento de dados dos órgãos de trânsito no Brasil, estiveram na manhã desta terça-feira, 6, acompanhadas pelo presidente do Conselho de Trânsito, Fabrício Alcântara, conversando com a diretora presidente do Detran/SE, Luciana Deda, de quem receberam toda atenção necessária para a captação de dados do órgão, além da disponibilidade para auxiliá-las na convocação dos demais entes envolvidos com trânsito em Sergipe.

A reunião já tem as presenças confirmadas de dirigentes da SMTT, PRF, CPTRAN, Sub-comandante da PM/SE, EPTRAN, GETAM, e outros também envolvidos com trânsito, e deverão ouvir das representantes a forma como os dados estatísticos devem ser elaborados para o Ministério das Cidades, diante do que for apresentado, construa um diagnóstico de cada unidade da federação, para então sugerir uma aplicação mais adequada para essa e, ou aquela região.

O quê? Reunião sobre Pnatrans

Onde? Sala de reunião da presidência do Detran/SE

Que Horas? 08:00 hs

Quando: Quarta-feira, 07/11/2018

Ascom – Detran/SE