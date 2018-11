Samu abre inscrições para processo seletivo de curso atendimento pré-hospitalar

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Sergipe 192), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e a tutoria do curso, abriu inscrições para o processo seletivo do 27º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), destinado aos acadêmicos de enfermagem e medicina do Estado de Sergipe. De acordo com o gerente do NEP, Ronei Barbosa,serão ofertadas 14 vagas, sendo sete para cada área acadêmica.

O curso terá duração de seis meses e carga horária de até 620 horas, distribuídas em atividades educativas como exposições dialogadas, alinhamentos teóricos, plantões supervisionados (acompanhando as equipes profissionais), treinamentos práticos e participação em eventos junto à comunidade.

Podem participar do processo seletivo, acadêmicos matriculados nos cursos de enfermagem e medicina das instituições de ensino superior do Estado de Sergipe, a partir do 5º período, em curso ou cursado, até o 10º e 12º períodos, respectivamente. As inscrições para o processo seletivo do 27º Curso de APH do SAMU 192 Sergipe serão realizadas em duas fases e tem como custo para sua efetivação dois quilos de alimentos não perecíveis (leite em pó, óleo, feijão, arroz, macarrão, açúcar e café), que serão destinados às instituições que prestam assistência às comunidades carentes no Estado de Sergipe.

A primeira fase do processo de inscrição (à distância) foi iniciada ao meio dia desta segunda-feira, 5, e segue até o dia 25 de novembro. “Somente os candidatos que atenderem aos requisitos dispostos nos itens 2.1 e 2.2 do edital deverão preencher o formulário digital de inscrição disponível través do link: https://goo.gl/forms/qkqyLwgW4fKaL2kY2 .

Segundo Ronei Barbosa, ao concluir esta fase o candidato receberá no e-mail informado por ele no formulário eletrônico, o recibo de inscrição contendo todas as informações preenchidas, inclusive a data escolhida para realização da segunda fase do processo de inscrição, que acontecerá de 26 a 28 de novembro, das 8 horas às 17 h, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha.

De acordo com o gerente do NEP, a seleção dos candidatos será realizada em duas etapas, ou seja, prova teórica composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha, tendo caráter eliminatório; e avaliação de currículo, de caráter classificatório.

A pontuação dos candidatos que realizaram a primeira etapa do processo seletivo e a relação dos candidatos classificados para a segunda, serão divulgadas até o dia cinco de dezembro, a partir das 12 horas, no site da Secretaria de Estado da Saúde (www.saude.se.gov.br), bem como nas redes sociais oficiais (@nepsamusergipe). O resultado final, com a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, bem como a lista de excedentes, serão divulgadas no dia sete de dezembro.

Informações detalhadas sobre o processo seletivo, o interessado encontra no edital que está publicado na página www.saude.se.gov.br, apenas acessando o link http://www.saude.se.gov.br/?p=23646, como destacou o gerente do NEP.

Fonte e foto Ascom/SES