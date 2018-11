Secjesp e Semed em ação é realizado no município de Lagarto

A BIblioteca Pública Municipal José Vicente de Carvalho encerra as atividades do seu calendário anual com o II CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA INFANTO JUVENIL – “Prêmio: César de Quitéria” que se realizará nesta *quinta-feira (8) no auditório da SEMED, às 8h, com a declamação dos 15 poemas selecionados de sete escolas inscritas.

Os alunos classificados concorrem à seguinte premiação:

1º lugar – 01 troféu e R$ 300,00

2º lugar – 01 troféu e R$ 200,00

3º lugar – 01 troféu e R$ 150,00

4º lugar – 01 troféu e R$ 100,00

5º lugar – 01 troféu e R$ 50,00

Melhor Intérprete – 01 troféu e R$ 200,00

Haverá certificados de participação para todos os finalistas.

Apoio Cultural: Prefeitura de Lagarto

Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (SECJESP)

Secretaria Municipal da Comunicação Social (SECOM)