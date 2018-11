SMS continua com Vacinação Antirrábica no próximo sábado, 10

06/11/18 - 08:21:31

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) dá continuidade no próximo sábado, 10, das 7hs às 17hs, à Campanha de Vacinação Antirrábica de 2018, com os postos fixos. O trabalho é realizado por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e tem como meta vacinar 47 mil animais, entre cães e gatos.

A vacinação do sábado vai acontecer na 3ª, 4ª e 5ª regiões, em bairros como Inácio Barbosa, Grageru, Luzia, Ponto Novo, Veneza II, América, Siqueira Campos, Suíssa, Cirurgia, Santo Antônio, Manoel Preto, Bairro Industrial, Jabotiana, Getúlio Vargas, conjuntos Jardim Esperança, Médici I, Médici II, Leite Neto, Costa e Silva, Castelo Branco, e Sol Nascente.

“São 38 postos fixos disponíveis neste sábado, aguardando os tutores levarem seus cães e gatos para se vacinarem neste sábado. A SMS e a Prefeitura de Aracaju disponibilizaram uma grande estrutura e as pessoas não podem perder esta oportunidade”, destacou a gerente do CCZ, a veterinária Marina Sena.

Controle da raiva

A raiva é uma doença transmitida pelos animais ao homem, de letalidade elevada, chegando a 100% nos animais que desenvolvem sintomas da doença. Por este motivo, é vital vacinar os animais de estimação.

A transmissão da raiva ocorre, principalmente, por meio da mordida com saliva infestada de um animal com o vírus. Há duas formas de raiva canina: a furiosa, que se caracteriza por inquietação, tendência ao ataque, anorexia pela dificuldade de deglutição e latido bitonal; e a forma muda, com inquietação e ausência de ataque.

Próxima etapa

A Campanha Antirrábica nos postos fixos será finalizada no dia 24 de novembro, abrangendo a 1ª e 2ª região de saúde, que tem os bairros Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Aruana, 17 de Março, Santa Maria, São Conrado, conjuntos Augusto Franco, Orlando Dantas e outros.

Assessoria de Comunicação