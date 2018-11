VEREADOR ANUNCIA QUE REVELAR´”BOMBA” SOBRE CORRUPÇÃO

Cabo Amintas mostra que Edvaldo mentiu ao prometer reajuste anual aos professores e anuncia uma “bomba” para os próximos dias que vai revelar esquema de corrupção entre empresários e setor público.

Na manhã desta terça-feira, 6, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para mostrar mais uma promessa de campanha não cumprida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Para introduzir sua fala no Pequeno Expediente, o parlamentar exibiu um vídeo do período de campanha do atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Nele, o gestor garantia o reajuste anual do piso nacional do magistério para todos os professores, além de outras medidas em favor dos servidores municipais.

“Mentiroso! Edvaldo Nogueira é um mentiroso! O piso dos professores nunca foi dado nessa gestão. R$ 2.135 é o piso atual dos professores, quando deveria ser R$ 2.560! Mais uma mentira dessa gestão! Se eu perder meu tempo aqui mostrando mentiras de Edvaldo Nogueira, não faço mais nada no meu mandato. Todo dia tem uma mentira dele pra mostrar!”, alfinetou.

Amintas ainda incitou os vereadores aliados a se pronunciarem em defesa do prefeito, mas todos se mantiveram em silêncio.

“Alguém aqui vai levantar a mão e dizer que ele [Edvaldo] vai dar o piso?”, questionou, observando a quietude absoluta dos colegas de plenário.

“Eu queria que o povo de Aracaju visualizasse isso aqui, gostaria que o povo pudesse ver o que eu estou vendo. Algum aliado do prefeito vai me desmentir? Olha o silêncio na Casa… Está vendo, população aracajuana? Edvaldo Nogueira é um mentiroso!”, criticou.

Por fim, Cabo Amintas deu poucos detalhes sobre uma investigação que promete abalar Sergipe. “Se preparem, vem mais coisa por aí! Amanhã estou indo à Brasília, e vou antecipar aqui: colegas dessa casa, amigos de empresários, eu tenho em mãos documentos que envolvem uma maracutaia sem tamanho nesse estado. Coloquem as barbas de molho porque eu não vou recuar! Aí nós vamos explicar porque muita coisa não é paga e pra onde está indo o dinheiro. Com fé em Deus a Polícia Federal vai jogar duro! E quem quiser que saia na defesa! Se acham que o ataque é a melhor defesa, podem se preparar, porque vai vir um tanque de guerra pra cima dos corruptos”, afirmou Amintas, incisivo.

