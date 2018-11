A Secretaria de Educação com as Nutricionistas do Município de Lagarto

07/11/18 - 21:23:25

A Secretaria de Educação com as Nutricionistas do Município de Lagarto realizaram uma atividade nutricional nas escolas e creches com os alunos da rede pública municipal de ensino. A implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) busca constantemente contribuir para com a formação do estudante por meio de ações que integram a saúde de forma completa, por meio da promoção, prevenção e atenção na melhoria de qualidade de vida.

Deste encontro da educação e da saúde contamos com uma equipe multidisciplinar, tais como: Nutricionistas, professores de educação física, enfermeiras, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Dessa forma, o projeto tem como objetivo beneficiar os estudantes da educação infantil, fundamental, gestores, profissionais de educação e principalmente a comunidade escolar.

Diante disso, as Nutricionistas da Secretaria de Educação do município de Lagarto, Silvia Mara, Ramile Leal e Luana Fabíola, destacam a importância de palestras e jogos educativos sobre alimentação escolar e hábitos saudáveis visando à segurança alimentar e a preferência por alimentos oferecidos nas escolas, pois o cardápio atende as necessidades nutricionais dos estudantes que optam pela merenda escolar.

Estratégia esta que, tem como parceria os alunos do curso de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o Programa saúde nas Escolas (PSE).