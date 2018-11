AGRESE REÚNE-SE COM USUÁRIOS DE GÁS CANALIZADO EM SERGIPE

07/11/18 - 05:31:42

Na última segunda-feira (05), membros da diretoria e colaboradores da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e representantes do Sindipse, da Federação das Indústrias de Sergipe, da Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis) e dos Grupos empresariais Escurial e Cerâmica Serra Azul, estiveram reunidos para análise e discussão do posicionamento da Agência em relação ao reajuste da tarifa do gás natural canalizado.

A tarifa do gás é composta por duas parcelas: preço do gás vendido pela Petrobras para a Sergipe Gás (Sergas), onde esta parcela é reajustada trimestralmente pela Petrobras com base nos preços do petróleo e do gás natural no mercado internacional. A segunda é a margem de distribuição da Sergas, ou seja, esta é a parcela que custeia as todas as despesas da Companhia e os investimentos na expansão da rede de gasodutos.

Durante a reunião, ficou para ser analisado o contrato de concessão vigente da Sergipe Gás e também foram discutidos vários pontos em relação a consulta pública que está em vigor até o próximo dia 07. A consulta pública tem por objetivo receber contribuições para alteração do Regulamento de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de Sergipe, a fim de criar o subsegmento de gás para uso destinado a geração de energia elétrica, a partir do gás natural produzido exclusivamente por campos marginais localizados no Estado de Sergipe e que, não esteja enquadrado na especificação da Resolução da Agência Nacional do Petróleo – ANP 16/2018.

Após as discussões ficou acordado que será marcada uma reunião com os representantes da Agrese, Sedetec e Sergas, posteriormente as associações, para definição de medidas relacionadas. Também estiveram presentes ao encontro, além do diretor presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira, o diretor administrativo e financeiro, Said Schoucair, diretor técnico, Jean Carlos Nascimento, diretora, subdiretor e assessor da câmara técnica de gás canalizado da Agência Reguladora e representantes do Sindipse, da Federação das Indústrias de Sergipe, da Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis) e dos Grupos empresariais Escurial e Cerâmica Serra Azul.

Ascom/Agrese