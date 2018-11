ALESSANDRO: HONRAREI COMPROMISSO COM TODOS SERGIPANOS

O senador eleito Delegado Alessandro Vieira visitou a cidade de Aquidabã, na região do Médio Sertão Sergipano, nesta terça-feira, 06 de novembro. Junto com o deputado estadual reeleito Georgeo Passos, concedeu entrevista na Rádio Comunitária Aquidabã FM 104,9. Na oportunidade, agradeceu os quase 3.800 votos que recebeu no município, sendo o senador mais bem votado.

Em seguida participou de um encontro com o prefeito de Aquidabã, Dr. Mário Lucena, para conhecer melhor os projetos em andamento e colocar o mandato no Senado à disposição da cidade. O prefeito destacou a necessidade dos municípios receberem mais recursos da União, visto que são as prefeituras as responsáveis por manter muitos serviços essenciais, e afirmou “conseguindo liberar os recursos desses projetos que estão lá em Brasília, a gente transforma Aquidabã”.

Após a reunião, o senador eleito participou de almoço com apoiadores no Povoado Jurema, onde agradeceu toda a dedicação de diversas pessoas de bem que se juntaram à sua campanha vitoriosa para o Senado. “Essa vitória foi de cada um de vocês que acreditou que é possível pessoas de bem mudarem essa velha política, e honrarei o compromisso com todos os sergipanos”, ressaltou o Delegado Alessandro Vieira.

