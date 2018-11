Espelho da Vida- Isabel rouba escova de dentes de Alain e procura local para exame de DNA. Jornalista entra no quarto do cineasta sem que ninguém perceba

07/11/18 - 15:28:52

Isabel (Alinne Moraes) entra no quarto de Alain (João Vicente de Castro) e Cris (Vitória Strada) na casa de Margot (Irene Ravache) sem que ninguém perceba. No banheiro da suíte, ela joga alguns cremes da atriz na privada, quebra a ponta de um batom dela de propósito, se divertindo com a situação e dando risadas.

A jornalista encontra a escova de dentes do cineasta e tira do bolso um saquinho, onde a coloca.

“Vamos provar que você é papai, Alain?”, diz Isabel a si mesma.

Já em casa, ela pesquisa no computador clínicas e laboratórios que realizam exames de DNA.